阿富汗男涉槍擊案後 特朗普：將永久暫停「第3世界國家」移民
撰文：劉耀洋
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月27日宣布，他將永久暫停來自所有「第三世界國家」的移民，未說明具體包含哪些國家。
特朗普27日在社交媒體Truth Social宣布上述消息，聲稱美國現時的移民政策損害國家進步。
特朗普表示，他將會終止前總統拜登（Joe Biden）向數百萬非法入境者發出的所有入境許可，終止所有向非美國公民提供的聯邦福利和補貼、取消破壞國家安寧移民的公民身份，並把構成公共負擔、安全隱患或與西方文明不相容的外國公民驅逐出境。
阿富汗男涉槍擊國民警衛隊成員
在特朗普發表上述言論前，兩名國民警衛隊成員在白宮附近遭槍擊，造成1死1重傷，一名阿富汗籍槍手被捕。
特朗普將事件歸咎於拜登執政時期的審查失誤，但路透社看到的一份美國政府檔案顯示，疑犯是在特朗普政府任內在美國獲得庇護身份。
美國土安全部官員表示，特朗普已下令對拜登政府批准的庇護案件和向19個國家公民頒發的綠卡進行廣泛審查。
