王毅晤英國首相國家安全事務顧問鮑威爾　冀英國堅守一中原則

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周五（11月28日）在北京會見英國首相國家安全事務顧問鮑威爾。雙方就烏包括克蘭危機在內問題交換看法。



中方公告稱，王毅說，中英同為聯合國安理會常任理事國，承擔著重要國際責任。當前國際形勢變亂交織，中英雙方應當保持戰略溝通，增進相互信任，加強必要協調。

王毅稱，希望英方從長遠角度看待中英關係，理性友善對待中國發展，奉行積極務實對華政策，同中方相向而行，直面解決問題，把握合作主基調，推動中英關系實現健康穩定發展，也為促進世界和平發展繁榮作出積極貢獻。

他亦闡述中方在涉日問題上的原則立場，希望英方繼續堅守一個中國原則，同中方共同捍衛二戰勝利成果。

鮑威爾強調，中國在當今世界發揮著舉足輕重作用，英國工黨政府願發展連貫、持久、戰略性的對華關系，同中方進一步加強各層級經常性對話，推動富有成果的合作。