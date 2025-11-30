特朗普稱委內瑞拉領空全面關閉　加拉加斯強烈譴責美國威脅主權

委內瑞拉外長希爾（Yvan Gil）周六（11月29日）通過社交媒體發布公報，強烈譴責美國政府威脅其領空主權的行徑，稱此舉是「殖民主義威脅」和「非法侵略」，並宣布美方行動已導致委被遣返移民回國航班被迫中斷。



公報指出，美國總統特朗普（Donald Trump）當天在社交媒體上發布訊息，試圖對委內瑞拉實施「非法的域外管轄」，就委領空使用「發號施令」。委政府對此表示堅決反對，認為此舉嚴重侵犯了委領空主權、領土完整及航空安全，是「敵對、單邊且專斷的行為」，違反了《聯合國憲章》宗旨和原則。

公報強調，根據國際民用航空組織規範及《芝加哥公約》，一國對其領土之上的空間具有完全的和排他的主權。委內瑞拉政府決不接受來自任何外國勢力的命令或干涉，任何外部機構無權封鎖或限制其領空使用。

公報呼籲國際社會、各國政府及聯合國等國際組織堅決反對這一行徑，並重申委內瑞拉將依據國際法，採取一切必要手段捍衛國家主權與和平。

當天早些時候，特朗普在社交媒體發文稱，委內瑞拉上空及周邊空域「被視為全面關閉」。