美烏代表佛州會晤續商和平方案　魯比奧預期取得更多進展

美國和烏克蘭代表11月30日在美國佛羅里達州會面，就美方為結束俄烏戰事提出的方案繼續磋商。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，他期待這次會談取得更多進展，有助於結束這場持續逾3年的戰爭。而這次會談的關鍵，於為烏克蘭開闢一條前進的道路，使其保持主權、獨立和繁榮。



圖為2025年11月30日，美國和烏克蘭代表團在佛州會面。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）及總統特朗普（Donald Trump）的女婿庫什納（Jared Kushner）出席。（Reuters）

會談在佛州城市哈蘭代爾海灘（Hallandale Beach）進行，美方代表還包括中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿庫什納（Jared Kushner）。路透社報道，預計威特科夫將於本週稍後時間，與俄方的對口官員會面。

至於烏方代表則因近日的人事更迭出現變化，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的辦公廳主任葉爾馬克（Andriy Yermak）因腐敗醜聞，已於上週五（11月28日）辭職，新的首席談判代表由國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）接任。

路透社報道，在會談開始時，烏梅羅夫感謝美國及美方官員的支持，稱 「美國在傾聽我們的聲音，美國在支持我們，美國與我們並肩同行」。

圖為2025年11月30日，美國和烏克蘭代表團在佛州會面，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）等出席。（Reuters）

烏克蘭外交部第一副部長基斯利察（Sergiy Kyslytsya）繼續是代表團成員之一，他形容會談開局良好、氛圍融洽，非常富有成效，並讚揚魯比奧有卓越的領導能力。 而澤連斯基此前曾表示，他預計雙方在瑞士會談的成果 ，會在新一輪談判時「敲定」。