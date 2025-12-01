東南亞遭受洪災　印尼超過400人喪生　 多地傳民眾搶掠物資

熱帶氣旋「森亞爾」（Senyar）日前吹襲東南亞，為當地帶來連場暴雨及引起洪水暴發，其中印尼首當其衝，當地至今超過440人喪生；泰國及馬來西亞亦有傷亡報告。有災民形容，洪水像海嘯般湧入；災區物資不足，並傳出搶掠情況。



天空新聞及英國廣播公司（BBC）等傳媒12月1日報道，印尼氣象專家表示，災區的平均每月降雨量為150毫米左右，但森亞爾所帶來的雨水則在一天內為部分地方產生160至226毫米雨量。

印尼遭受水災侵襲，圖為2025年12月1日，西蘇門答臘省一條村莊的災後情況。（Reuters）

暴水除了造成水浸，亦產生山泥傾瀉，導致大量建築物被沖毀。一名亞齊省（Aceh）女災民憶述，她與年老祖母離開家園避難後，曾嘗試返回家中取個人物品，惟發現家中已遭一米高的山泥湧入，形容像遭海嘯衝擊。

蘇門答臘（Sumatra）有至少400人下落不明，救援部門估計，不少失蹤者可能被埋在山泥下，而當地有至少440人身亡。

報道指，北蘇門答臘省是其中一個重災區，惟當地道路及通訊中斷，增加救援困難。當局派出多架直升機運送援助物資，有官員指接獲災區民眾搶掠物資的報告。

印尼遭受水災侵襲，圖為2025年11月28日在西蘇門答臘省（West Sumatra）的情況（Reuters）

印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）1日早上前往北蘇門答臘省視察災情，並與災民會面。

而在泰國宋卡府最大城市合艾（Hat Yai）在上週五（11月28日）錄得335毫米雨量，創下近300年來單日最高雨量紀錄。泰國南部及馬來西亞分別有170及3人死於今次災情，馬來西亞目前仍有近1.9萬人在安置中心暫時棲身。