多個熱帶風暴連襲東南亞　極端天氣後是什麼在作祟？｜新聞背後

熱帶風暴天琴（Koto）和「森亞爾」（Senyar）接連吹襲東南亞，為當地帶來連場暴雨及引起洪水暴發，其中印尼和泰國首當其衝，兩國至今已有數百人喪生；斯里蘭卡因氣旋「迪特瓦」（Cyclone Ditwah）產生，強降雨和洪災，已造成至少330死；越南十一月中旬的暴雨已經造成108人死亡，馬來西亞亦有傷亡報告。為何東南亞國家近期連連遭遇極端天氣？



泰國、斯里蘭卡等東南亞國家每逢10至11月便會迎來大雨，另據中國氣象局監測，目前地球赤道中、東太平洋已進入拉尼娜狀態，西太平洋海溫持續偏高，促使上升氣流增強並凝結成雨。泰國、越南等地正處西太平洋沿岸，因此出現同期罕見暴雨。

印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）專家Andri Ramdhani表示：「印尼靠近赤道，理論上使其更不易形成或通過熱帶氣旋。」但印尼氣象部門指，類似在馬六甲海峽生成的氣旋過去五年變得更常見，顯示氣候變化正改變風暴路徑與強度。

2025年11月28日，泰國宋卡府合艾縣（Hat Yai district, Songkhla province），受損車輛停放在被洪水淹沒的區域。（Reuters）

連日來，森亞爾為泰國南部、馬來半島及蘇門答臘島帶來暴雨，引發了嚴重水浸和山泥傾瀉，導致數百人遇難。

與此同時，印度洋負偶極天候（IOD，一種由海面溫度差異定義、影響區域天氣的氣候模式）預計將持續到年底，帶來更濕潤的天氣。

在斯里蘭卡，在孟加拉灣形成的迪特瓦氣旋登陸恰逢當地東北季風季節，帶來了災難性的降雨。

2025年11月29日，斯里蘭卡繼續出現嚴重水災（Reuters）

新加坡東南亞國家聯盟專門氣象中心預測，該地區大部分地區至一月降雨量將高於正常水平。中國國家氣候中心預測，此次拉尼娜事件將在12月前後達到峰值，因此未來幾個月泰國、越南等國可能繼續面臨暴雨天氣。

整體來看，氣候危機正令風暴季節更長、更強，帶來更猛烈暴雨、突發水災和強風。

然而，東南亞乃至全球許多地區適應氣候變化的步伐遠遠落後。許多地區仍在沿用數十年前設定的降雨量、風暴強度和河流水位標準。受災國家的氣候專家敦促當局加快升級防災體系及低碳經濟轉型。