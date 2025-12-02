施紀賢：中國為真正安全威脅 同時支持英企拓展對華市場
英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）12月1日在倫敦市政廳發表重要外交政策演說，明確將中國界定為對英國的「真正的國家安全威脅（real national security threats to the United Kingdom）」。他主張英國應以「堅定、清晰且冷靜的現實主義（strength, clarity and sober realism）」態度應對中國挑戰。
施紀賢在指出中國構成安全威脅的同時，也為其計劃中的訪華行程辯護，表示拒絕與世界第二大經濟體接觸是不負責任的，並承認中國在科技、貿易和全球治理領域的影響力，並表態支持英國企業拓展中國市場，試圖在「國家安全」與「經濟務實」取得平衡。
此外，施紀賢亦嚴詞批評英國脫歐的執行方式，指將其作為未來外交政策範本是「極不負責任」，同時譴責部分政治人物中存在「腐蝕性的封閉内顧心態（corrosive, inward-looking attitude）」。
施紀賢表示，英國脫歐對當地民衆的承諾並未被兌現，並補充：「當初的推行方式根本就是錯誤的，而我們至今仍在承受其後果。」但同時强調這是其「尊重的民主決定」。
