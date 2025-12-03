俄媒：普京會晤美國特使 料討論俄烏和平
撰文：官祿倡
俄罗斯塔斯社報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與美國特使威特科夫（Steve Witkoff）在克里姆林宮的會談正式開始。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）早前表示，今次會談沒有時間限制，他們「想談多久就談多久」。
美媒上月底披露美國正推進一項事關俄烏和平的28點計劃，其中包括限制烏軍規模、烏克蘭永不加入北約以及放棄部份烏克蘭領土，引發外界對美國為斡旋和平而不顧烏克蘭利益的質疑。報道指，俄美團隊今次討論將集中在解決俄烏戰爭上，包括美國就此計劃提出的修改建議。
根據會晤現場影片截圖可見，普京帶領總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）與美國團隊進行談判，美方團隊成員中包括威特科夫，以及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿庫什納（Jared Kushner）。
澤連斯基：關注會談 冀烏方或在會談後面見美國團隊
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在會談舉行前與愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）會晤，他在期間談及美俄團隊會談，強調自己關注會議，並且「基於這些訊號，他們在會議中提及的事務，將會決定我們的下一步」，並指烏方可能會與美國代表團在俄美會談後會面，「取決於這些談判的結果」。
