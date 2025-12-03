普京晤美特使商俄烏和平方案　持續近五個小時　俄特使：富有成效

俄罗斯塔斯社報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與美國特使威特科夫（Steve Witkoff）12月2日會晤，雙方團隊隨後在克里姆林宮舉行約5個小時的閉門會議，討論美烏談判後經修訂的俄烏和平方案。路透社報道指，普京的特使、俄羅斯直接投資基金總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）在會談後表示，今次談判「富有成效」。



普京帶領總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）、德米特里耶夫與美國團隊進行談判，美方團隊成員還包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿庫什納（Jared Kushner）。

2025年12月2日，俄羅斯莫斯科，圖為美國特使威特科夫帶領團隊來到克里姆林宮與普京（不在圖中）就俄烏和平方案進行閉門會談。（Reuters）

俄羅斯新聞社（RIA）報道指，威特科夫在會談結束後前往莫斯科駐美國大使館。

美媒上月披露美國正推進一項事關俄烏和平的28點計劃，其中包括限制烏軍規模、烏克蘭永不加入北約以及放棄部份烏克蘭領土，引發外界對美國為斡旋和平而不顧烏克蘭利益的質疑。美國、烏克蘭與歐洲代表11月23日在瑞士日內瓦就此進行會談，並修改28點計劃。

2025年12月2日，俄羅斯莫斯科，圖為美國特使威特科夫帶領團隊來到克里姆林宮與普京（不在圖中）就俄烏和平方案進行閉門會談。（Reuters）

澤連斯基：關注會談 冀烏方或在會談後面見美國團隊

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在會談舉行前與愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）會晤，他在期間談及美俄團隊會談，強調自己關注會議，並且「基於這些訊號，他們在會議中提及的事務，將會決定我們的下一步」，並指烏方可能會與美國代表團在俄美會談後會面，「取決於這些談判的結果」。

澤連斯基在談判正式開始後說：「我從談判的速度以及美國對這一進程的興趣中看到了一些樂觀迹象」。

特朗普：斡旋和平絕非易事

俄美團隊舉行會談之際，遠在華府的特朗普在當日舉行的內閣會議中指，美國團隊正在俄羅斯進行會談，嘗試解決難題，強調現在的「局勢並不簡單，真是一團糟（Not an easy situation, What a mess）」。