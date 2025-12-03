李在明政權下朝鮮半島新局：對抗轉向對話　中國或牽動談判變數

韓國駐香港總領事館與和平統一諮詢委員會聯合舉辦的「2025年朝鮮半島和平論壇」，於12月3日舉行。論壇上，韓國國立和平統一教育研究院教授金智暎（Prof. Jiyoung KIM）、以及韓國國家安保戰略研究院首席研究委員成耆英博士（Dr. Kiyoung SUNG）分別表示，在李在明領導下，韓國政府正逐步軟化尹錫悅時期的強硬對抗立場，轉向開放溝通；而與朝鮮關係密切的中國，則可能成為影響韓朝談判進程的最大變數。



從敵對轉向和平共處

在前總統尹錫悅領導下的韓國政府，對朝政策走強硬路線。而李在明今年6月上台後，對朝鮮的態度則開始轉向軟化，不僅叫停在韓朝邊界的傳單散發和「大聲公」廣播，還公開譴責尹錫悅切斷與朝鮮所有溝通渠道的做法「愚蠢」。

圖為2025年10月31日，韓國總統李在明在APEC峰會上講話。（Reuters）

此外，對朝方的「善意」亦可在李在明的多次公開表態中體現，包括表示韓國尊重朝鮮目前的政治體制，且不追求吸收式統一；並稱為建立雙方的軍事互信，韓方願意逐漸恢復2018年兩國領導人在板門店會晤後簽署的「9·19 南北軍事協議」——該協議旨在降低朝鮮半島軍事緊張，防止偶發衝突，建立長期和平機制。

金教授表示，「如果讓我來總結目前韓國對朝政策的願景，可以用三個關鍵詞來概括：和平（Peace）、繁榮（Prosperity）以及共存（Coexistence）。」

金智暎教授（Prof. Jiyoung KIM）在「2025年朝鮮半島和平論壇」上發表演講。（張涵語攝）

然而，韓朝關係間存在一個始終繞不開的核武議題。儘管極大程度對朝展示善意，李在明政府同樣強調，「一個和平的朝鮮半島就是一個『無核的朝鮮半島』」。

李在明在今年9月的聯合國大會演說中提出「END倡議」的和平構想，期望通過「交流、關係正常化、無核化」來實現和平與共同繁榮。其倡議的三階段路線即首先凍結朝鮮核能力的進一步擴張，再逐步進行削減，最終實現無核化的朝鮮半島。

但成博士指，朝鮮的首要政策目標仍然是國內穩定和鞏固政權。同時朝方一直堅持認為，在核能地位問題上，朝鮮必須保持領先地位。金教授則認為，「我們期望建立信任，這是非常重要的原則。我們不希望朝鮮半島發生巨大的變化，而且我們也不認為這短期內就能實現。所以，我們希望循序漸進地進行改變。」

韓國國立和平統一民主教育院教授金智暎（Prof. Jiyoung KIM，右）、韓國國家安保戰略研究院首席研究委員成耆英（Dr. Kiyoung SUNG，左）

中國因素或將成朝鮮半島和平最大變數

在今年9月3日於北京舉行的抗戰勝利80周年大閱兵上，朝鮮領導人金正恩時隔6年再次訪華，並前所未有的與中俄領導人並肩亮相天安門城樓，被外界視為朝鮮國際地位上升的象徵。

成博士表示，中國在慶典後的聲明強調客觀態度和朝鮮半島和平穩定，似乎是希望朝鮮不要過度挑釁，以更好管控中美關係。「正如最近華盛頓和北京確認的那樣，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃於明年4月訪華，中國或希望朝鮮至少可以在明年4月前『保持安靜』，」成博士表示。

成耆英博士（Dr. Kiyoung SUNG）在「2025年朝鮮半島和平論壇」上發表演講。（張涵語攝）

成博士亦稱，「我認為在不久的將來，中國因素將是最大的變數。如果中國像過去六方會談那樣扮演建設性的角色，那麼（韓朝）談判重啟的可能性非常高，否則我們就無法預測談判能否恢復。」

而對於朝鮮半島的前景，金教授表示，「我們既不採取強硬對抗，也不採取無條件接觸，而是在現有約束條件下不斷尋求和平，這是韓國對朝政策的核心理念。我知道這看起來似乎是一項非常艱巨的任務，但只要我們共同為朝鮮半島和平而信念不移，我確信這終將實現。」