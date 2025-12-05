馬克龍轉抵成都　再晤習近平　中法同意繼續核能及農業合作

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）繼續訪華行程，12月4日由北京轉抵成都後，5日與中國國家主席習近平非正式會晤。



央視報道，馬克龍在成都市都江堰與習近平非正式會晤，路透社形容，中國元首陪同外賓到訪北京以外地方的舉動非常罕見。

路透社提到，有網上社交平台流傳的片段顯示，馬克龍在成都再晤習近平之前，先到當地錦城湖公園晨運，並向途人揮手打招呼。

新華社其後報道，中法兩國同意在多方面合作，包括雙方一致認為，核能作為一種清潔低碳、穩定可靠的基荷能源，對應對氣候變化、能源安全等全球性挑戰具有獨特重要作用。雙方歡迎兩國在1997年5月15日簽署的政府間和平利用核能合作協定，以及在1982年11月22日簽署的和平利用核能合作議定書框架下，開展工業和科技合作。中法兩國將繼續秉持透明、尊重和互信原則在這一領域開展合作。

圖為2025年12月5日，馬克龍夫婦轉抵成都訪問，並於都江堰與習近平夫婦進行非正式會面。（Reuters）

馬克龍和習近平亦認同，為尋求應對全球氣候和環境挑戰的持久解決方案，兩國之間持續對話至關重要，故決定加強中法在這些方面的合作：中法兩國重申致力於進一步有效和持續落實2019年《中法生物多樣性保護和氣候變化北京倡議》、2024年《中法關於就生物多樣性與海洋加強合作的聯合聲明：昆明—蒙特利爾到尼斯》以及2025年《中華人民共和國和法蘭西共和國在〈巴黎協定〉達成十周年之際關於氣候變化的聯合聲明》。

這是馬克龍第4次國事訪問中國，據央視新聞報道，除北京外，馬克龍保持著訪問其他城市的傳統，在以往的訪華行程中，他曾先後到訪過西安、上海、廣州等地。

成都與法國也有所淵源，1981年，成都與法國蒙彼利埃（Montpellier）結為友好城市，是中法間第一對友好城市。