Bill Gates警告：全球衛生資金削減　兒童死亡率料將逆轉上升

蓋茨基金會（Gates Foundation）聯合創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）近日表示，美國等富裕國家削減國際衛生援助，可能會導致兒童死亡率在數十年下降後首次上升。



美媒指，美國總統特朗普（Donald Trump）大幅削減國際衛生援助，一些發達歐洲國家也減少援助，2025年全球衛生資金預計降至15年來最低水平。

比爾和梅琳達·蓋茨基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）於2000年成立，致力於發展慈善事業，包括全球衛生及教育等。(REUTERS)

蓋茨基金會發布的《守門員報告》（Goalkeepers Report），即一份衡量聯合國可持續發展目標進展的年度報告估計，2025年會有480萬名兒童因醫療保健不足而在五歲之前死亡，比2024年增加20多萬人。

蓋茨指，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後大幅削減全球衛生資金，德國、英國等國也縮減援助。他提到英國的國際援助支出已從2021年佔國民總收入的0.7%，計劃削減至2027年起的0.3%。

蓋茨表示自2000年以來，全球兒童死亡人數已減少一半，疫苗接種是關鍵因素。他的基金會承諾將增加支出，並在未來五年投入16億美元（約124.8億港元）支持全球疫苗免疫聯盟（Gavi）。