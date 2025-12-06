美國國安戰略稱歐洲面臨「文明抹除」風險　列俄烏和平為核心利益

美國白宮12月5日公布《國家安全戰略》（National Security Strategy），這份長達33頁文件詳細闡述總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的旗下政府對全球各個地區的策略，當中在談及有關美國對歐洲外交政策時，稱歐洲正面臨「文明消亡」的危機，而美國的核心利益在於盡快讓俄烏回歸和平，以穩定地區經濟。



根據白宮公布的《國家安全戰略》文件，其中第25頁指出，歐洲國家面臨的「經濟衰退」，會被更為嚴峻的「文明抹除（civilizational erasure）」的前景所掩蓋，強調歐洲還面臨，包括跨國機構的活動侵蝕政治自由與主權、移民政策引發的在衝突、出生率下滑、民族認同與自信的流失等問題。

2025年12月5日，圖為美國白宮發佈的《國家安全戰略》截圖，其中簡述有關美國外交對俄烏戰爭的看法。（截圖自白宮）

文件強調歐洲如果照目前的趨勢持續下去，將在20年或更短的時間內「面目全非（unrecognizable）」，而且「某些歐洲國家是否擁有足夠強大的經濟和軍事力量來繼續作為可靠的盟友，這一點遠未可知」。

文件談及俄烏戰爭，強調美國的核心利益在於盡快結束烏克蘭的敵對行動，以穩定歐洲經濟、防止戰爭升級或擴大、重建與俄羅斯的戰略穩定，以及使烏克蘭戰後重建成為可能，以確保烏克蘭作為可存續國家的生存。

2025年12月1日，克里姆林宮發布的影片顯示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在某未公開地點視察俄軍聯合部隊指揮中心，該部隊正參與對烏克蘭的軍事衝突。（Kremlin.ru/Handout via REUTERS）

政府的策略還聲稱「烏克蘭戰爭產生了反效果，增加了歐洲，尤其是德國的外部依賴」，並聲稱「大多數歐洲人渴望和平，但這種願望未能轉化為政策，很大程度上是因為這些政府顛覆了民主程序。」

此外，文件還指出，美國仍然對包括英國和愛爾蘭在內的歐洲國家抱有「情感上的依戀」，並稱這些國家的性質也具有重要的戰略意義。

《國家安全戰略》是由行政部門定期發布的文件，概述總統對國家的願景，包括優先事項、威脅以及應對這些威脅的戰略。