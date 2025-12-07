中國國防部：日方炒作遼寧艦遠海訓練　純屬「賊喊捉賊」

國防部新聞發言人張曉剛12月7日表示，中國遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域開展遠海訓練，符合國際法和國際實踐。日方卻對中方行動惡意跟監滋擾，多次派飛機沖闖中方劃設公佈的演訓區，事後還反誣中方正常操作，純屬是賊喊捉賊、倒打一耙。



張曉剛稱：「我們對日方尋釁滋事、誤導輿論表示強烈不滿、堅決反對。近來，日方在軍事安全領域變本加厲地冒進滋事，究竟意欲何為？世人皆知。日方若重走軍國主義邪路，必將墜入萬劫不復深淵。我們敦促日方切實認清形勢，切實反思糾錯，徹底放棄任何不軌圖謀，不要站到中國人民和國際社會對立面越走越遠。」

日本防衛省12月6日表示，中國多艘軍艦在5日、6日駛過沖繩島和宮古島之間的海域，包括航空母艦遼寧號，後者還曾在沖繩沖大東島以西海域起降戰機與直升機。防衛省稱，今次是首次發生中國戰機探照日本戰機事件。

日本防衛大臣小泉進次郎在7日凌晨召開記者會，指有從遼寧號上升降的戰機，兩度用雷達探照自衛隊戰機，稱向中方強烈抗議，要求防止再次發生。