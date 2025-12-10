柬埔寨首相顧問：願與泰國進行雙邊會談　以結束新一輪邊境衝突

柬埔寨首相高級顧問12月9日（周二）表示，柬埔寨願立即與泰國舉行雙邊會談，以停止泰柬邊境新爆發的衝突。兩國此前曾於7月達成停火協議，惟12月7日再起衝突，兩天內造成至少13人死亡，數十萬人流離失所。



路透社引述柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）的高級顧問亞拉（Suos Yara）報道，稱柬方願與泰方進行交涉，「假設一個小時後，雙方同意坐到談判桌前展開對話，這將是個非常好的主意。」

2025年12月8日，在柬埔寨奧多棉吉省，泰國和柬埔寨兩國在邊境地區再爆發衝突，圖為民眾逃離現場。（Reuters）

但亞拉亦表示，柬埔寨不會主動啟動這一進程，並補充說，「我們必須讓雙方在互相同意的善意基礎上行事。」泰國外交部長周二在接受訪問時則表示，柬埔寨必須展現誠意，率先採取行動緩和局勢，並排除了第三方調解的可能性。

新一輪衝突爆發後，泰柬兩國就衝突原因各執一詞。泰國外交部此前7日晚表示，柬埔寨軍隊向在泰國境內修繕道路的泰國軍人開火，迫使泰軍自衛還擊，造成2名泰國士兵受傷。柬埔寨國防部則指，是泰國軍隊先開火，而柬埔寨軍隊並未還擊，批評對方作出毫無根據的指控。

新華社引述泰國陸軍周二報告，稱新一輪衝突致泰方4名士兵喪生，另有68名士兵受傷，並補充當日柬方派出33架無人機，並使用BM-21火箭炮125次，發射約5000枚火箭彈針對泰國包括烏汶府、四色菊府和素林府邊境地區在內等多個地點施襲。

美國在今年夏天泰柬爆發邊境衝突後斡旋和平，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）還在今年10月見證兩個領導人簽署和平協議，他在兩國新一輪邊境衝突爆發後呼籲雙方應遵守停火協議。