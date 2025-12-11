研究：特朗普視中國為勢均力敵的強國　如今他確實不願硬剛

今年11月下旬，外交政策智庫機構洛伊研究所（Lowy Institute）發布其2025年度《亞洲實力指數》（Asia Power Index）報告。當地時間12月9日，洛伊研究所在墨爾本舉辦了該報告的出版物版本發佈會。



這份報告顯示，中國和美國在亞洲地區已成為「勢均力敵」的國家（peer powers），中國不僅正縮小與美國在該地區之間的差距，並在所有受測國家中獲得了最高的外交影響力得分，也是「有史以來最高的外交影響力得分」。

「該指數反映出，如今中美兩國，尤其是在亞洲，確實是勢均力敵的大國。」洛伊研究所東亞問題高級研究員理查德·麥格雷戈（Richard McGregor）在發布會上認為，中國實施稀土出口管制令迫使特朗普政府「倉促重返」（scrambling back）談判桌，這是一個「關鍵時刻」（pivotal moment）。

「（特朗普）將中國視為勢均力敵的強國。如今，他確實不願與中國正面交鋒。」麥格雷戈表示，自傳出中美兩國元首明年可能互訪的消息以來，美國總統特朗普一直「非常熱衷於」穩定中美關係。

2025年12月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在國務院出席甘迺迪中心榮譽獎章頒獎晚宴（State Department Kennedy Center Honors Medal Presentation Dinner）時發表講話。（Reuters）

本年度的《亞洲實力指數》顯示，雖然美國仍然是亞洲地區最強大的國家，但其綜合實力得分降至80.5分（滿分100分），為2018年開始排名以來的最低水平。此外，美國2025年的綜合實力得分下降了1.2分，也是本次研究涵蓋國家中降幅最大的。

相比之下，在此研究中仍位列第二位的中國則取得進展，其綜合實力得分上升1分至73.7分，使中美兩國之間的差距縮小至只有6.8分，為2020年以來的最小值。

報告還提到，軍事能力方面，中國也繼續「穩步削弱」（steadily erode）美國的優勢。

《亞洲實力指數》由洛伊研究所於2018年首度推出，是其最複雜、影響最廣的項目，旨在以數據驅動的方式追蹤和評估亞太地區國家間的相對實力及影響力演變。

這指數採用八項資源與影響力的衡量標準——包括30個子指標和131項具體指標，對27個國家和地區在塑造區域環境方面的能力進行排名，其地理範圍從西部的巴基斯坦、北部的俄羅斯延伸至太平洋，包括、新西蘭和美國。

與洛伊研究所研究結果相呼應的是，特朗普政府上週發布的最新版本國家安全戰略，將美中關係界定為一種「實力相近的對手」（near-peers）。

儘管一些人認為，這只是戰略緊張局勢下的「權宜之舉」，但這一表述相較於特朗普第一任期時的國家安全戰略所寫內容，似乎意味着對中國的語氣更趨溫和。

儘管美國最新的國家安全戰略，將西半球提升為其主導性的地理優先事項，而將涵蓋亞洲大部分地區的「印太地區」置於次要位置，但也宣稱，「遏制台海衝突」仍是優先事項。

文件還稱，美國將與盟友和夥伴合作維持全球以及區域的力量平衡，但也強調了「分攤責任」的重要性。

2025年12月10日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮發表講話。（Getty）

洛伊研究所副研究主任兼東南亞項目主任蘇珊娜·帕頓（Susannah Patton）表示，本年度的《亞洲實力指數》顯示，特朗普政府的政策對美國在亞洲地區的實力產生了「淨負面影響」。

這些政策，包括加征關稅、削減美國對該地區的發展援助、減少美國國際媒體署（USAGM）的資金，以及限制亞洲公民赴美旅行和接受教育。

「由此受益的是中國，因為中國能夠將自己定位為維護現狀的夥伴，尤其是在反對保護主義方面。」帕頓說道。

除此之外，今年的《亞洲實力指數》顯示，印度在亞洲的綜合實力持續穩步增長，但仍遠低於其資源財富所蘊含的潛力。儘管洛伊研究所評估印度在總體得分上與前兩位存在巨大差距，但其仍排名第三，僅次於美國與中國。根據該指數，日本位居第四位，俄羅斯則重回第五位，將擠至第六位。

本文獲《觀察者網》授權轉載

