泰國總理稱將權利歸還人民　泰媒：已向國王遞交申請解散下議院

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）12月11日深夜在社交平台發文，稱將權利歸還人民。外界認為他暗示要解散國會下議院，好為明年大選鋪路。泰媒報道指，阿努廷深夜做出解散下議院決定，並已向泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）遞交申請。



綜合泰媒報道，泰國國會聯席會議周四對憲法修正案草案的二讀進行表決，不過最終因未能獲得足夠票數而不獲通過。《曼谷郵報》引述消息人士指，主要反對黨泰國人民黨計劃對阿努廷提出不信任動議。

路透社引述泰國政府發言人指，阿努廷已決定解散國會，此舉旨在因執政聯盟與主要反對黨陷入僵局導致。泰國與柬埔寨近期再度爆發邊境衝突，而阿努廷還在周三表示，解散國會不會影響泰軍在邊境的軍事行動。

2025年12月8日，在柬埔寨奧多棉吉省，泰國和柬埔寨在有爭議的邊境地區發生衝突，人們逃離家園。(Reuters)

根據泰國憲法，解散國會後將在45至60天內舉行選舉。

泰國人民黨與泰自豪黨今年9月達成協議，阿努廷因而受到支持出任新總理，他上任後保證明年1月底前解散國會，並於3月或4月初舉行大選。泰國副總理波沃薩（Borwornsak Uwanno）在10月15日宣布有關國會改組的時間表，暫定明年1月31日解散國會，並在同年3月29日舉行大選和公投。