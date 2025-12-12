中日關係緊張之際　白宮：特朗普仍分別與兩國維持良好關係

日本首相高市早苗上月因發表涉台言論引發外交風波，中日兩國關係持續緊張。美國白宮12月11日回應近期爭端，指總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在中日兩國關係緊張之際，仍能分別與兩國維持良好關係。



白宮新聞發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，特朗普與中國保持「良好的工作關係 」，並與日本維持「盟友關係」，她進一步強調，特朗普與中國國家主席習近平在工作層面上的關係不錯，因「他認為這對美國有利」。

2025年12月11日，美國華盛頓特區，圖為白宮發言人萊維特回應傳媒提問。（Reuters）

而在談及美日關係時，萊維特指出，日本是美國的重要盟友，「這從特朗普與高市早苗之間的私交以及美日之間的貿易關係中可以見得」。

日媒：高市早苗或即場以「台灣有事」論回應質詢 並非用預先準備說法應對

高市早苗上月在國會回應質詢時，就何種情況會導致日本陷入可動用自衛隊的集體自衛權的存立危機狀況時，做出明確表態，她的回應被外界解讀為「台灣有事就是日本有事」。

日本共同網周五凌晨刊出的報道指，涉及回應質詢提問的相關文件被立憲民主黨籍的參議員辻元清美所披露，並將文件傳上社交平台。她指高市早苗在回應存立危機時，並非按照預先準備的資料回應，意味高市早苗很大機會是即場以「台灣有事」論回應質詢。

報道引述文件，指公開文件寫明，首相應對國會應對質詢時，在有關台灣部份，應以「期盼通過對話和平解決台灣相關問題」、「何種事態構成存立危機事態，須依據具體個案情境，由政府綜合所有資訊判斷」，而當時高市早苗所提及的「無論如何思考都可能構成存立危機事態」，此番答辯內容並未收錄於文件中。