《華爾街》：特朗普支持沃什或哈塞特出任聯儲局主席　沃什是首選

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月12日接受《華爾街日報》訪問，他透露自己更傾向於在聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）與白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）之間，支持一人來領導聯儲局，並且沃什是首選。



報道指出，特朗普將聯儲局的減息工作視為未來一年中的關切事務，強調未來的聯儲局主席接班人，應該與自己一起討論利率的設定範圍，他還說：「通常現在不會這樣了，這以前是常態，我不認為他應該完全照我們說的做，但我們確實是——我會發出聰明的聲音，這應該被聽見」。

2025年11月13日，美國華盛頓特，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）在區白宮外，對着攝影機發表演說。（Reuters）

特朗普還強調自己想知道未來一年的利率，強調應該「為1個百分點，或者可能更低」，並補充美國應該有世界上最低的利率，並認為減息有助財政部降低高達30萬億美元的政府債務。

報道指，特朗普在最近數週不斷暗示自己有確認會支持何人來領導聯儲局，而哈塞特因此愈發被外界視為領先競爭的選前大熱，不過特朗普今次訪問則表明沃什仍把持競爭的主導地位。