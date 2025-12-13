泰國柬埔寨衝突　泰兩F16戰機炸柬2橋樑　柬被指發射火箭炮釀4傷

泰國與柬埔寨在邊境地區的衝突持續，泰國12月13日清晨出動兩架F-16戰機，空襲柬埔寨邊境的菩薩省特莫達地區，炸毀兩座橋樑，及有酒店建築受損。柬埔寨官員譴責泰軍行為無異於恐怖主義行徑。泰軍則指控柬埔寨向泰國民居地帶發射火箭炮，造成4人受傷。



根據柬方所指，位於特莫達地區的橋樑為柬埔寨軍隊的重要補給通道。

《柬中時報》引述柬國防部指，在清晨5時50分，泰軍戰機向菩薩省特莫達地區一酒店建築投下一枚炸彈，至5時55分，特莫達地區一酒店建築再受炸彈襲擊，到6時02分，泰軍戰機對「勝利橋」投炸彈，然後至6時07分，勝利橋再遭轟炸，6時12分，「勝利橋（舊橋）」遭襲擊。

報道指，遭襲的勝利橋新橋是由中國向柬埔寨提供優惠貸款援助建設，並由中國路橋工程有限責任公司（CRBC）負責施工，該橋長期承擔當地重要交通與民生通行功能，是連接菩薩省特莫達地區兩岸的關鍵基礎設施，空襲使橋樑嚴重受損，交通中斷，影響居民出行與生活。

泰國《曼谷郵報》指，泰國軍隊連續數日監視柬軍在邊境附近動向，在觀察後，海軍隨後要求空軍提供支援。

泰軍指控柬軍發射火箭炮

泰軍則指控柬埔寨向泰國民居地帶發射火箭炮，造成4名居民受傷。