美國布朗大學爆槍擊案至少2傷　警方到場搜尋　疑犯仍在逃

美國布朗大學（Brown University）12月13日爆發槍擊案至少2傷，校方發布緊急通知指工程和物理學院的大樓附近有槍手出沒。警方到場後進行偵查，疑犯仍在逃。據悉學校當日正舉行期末考試，有校內學生稱在事發一刻有聽到槍聲。



綜合外媒報道，警方指事發當日下午4時30分左右，確認有戴口罩的槍手於大學校園內開火後迅速離開現場，不排除有更多人死傷。警方進一步呼籲校內人士留意後續安全資訊，並偵查現場以防萬一。

2025年12月13日，圖為布朗大學在槍擊案發生後發布警報，要求學生尋找安全位置躲藏。（截圖自布朗大學）

校方早前發布警報指有疑犯被拘捕，不過之後撤回並更新緊急通知，稱警方目前未拘捕任何疑犯，要求校內人士保持警戒，繼續留在安全地方並遠離事發大樓。

美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）引述事發前在涉事大樓內學習的學生，她稱自己在下午4時10分左右聽到槍聲傳來，隨後迅速逃離大樓前往學生宿舍。