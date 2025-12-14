美國布朗大學爆槍擊案至少2死8傷　疑犯在逃　特朗普：為死者祈禱

美國布朗大學（Brown University）12月13日爆發槍擊案至少2死8傷，校方發布緊急通知指工程和物理學院的大樓附近有槍手出沒。警方到場後進行偵查，正在追捕一名或多名疑犯。據悉學校當日正舉行期末考試，有校內學生稱在事發一刻有聽到槍聲。



綜合外媒報道，警方當晚簡報案情，稱下午4時30分左右大學附近發生多宗槍擊案，確認至少有2人身亡，8人受傷，不排除有更多死傷，進一步呼籲校內人士留意後續安全資訊。

校方早前發布警報指有疑犯被拘捕，不過之後撤回並更新緊急通知，稱警方目前未拘捕任何疑犯，要求校內人士保持警戒，繼續留在安全地方並遠離事發大樓。

2025年12月13日，圖為布朗大學在槍擊案發生後發布警報，要求學生尋找安全位置躲藏。（截圖自布朗大學）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當日稍晚在旗下社交平台發文，指目前尚未有任何疑犯被捕。他其後在白宮外向傳媒表示，自己已就事件接獲簡報，並呼籲大家為受害者祈禱，又形容事件令人惋惜。

2025年12月13日，圖為特朗普在旗下社交平台表示，布朗大學槍擊案中尚未有任何疑犯被捕。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）引述事發前在涉事大樓內學習的學生，她稱自己在下午4時10分左右聽到槍聲傳來，隨後迅速逃離大樓前往學生宿舍。

美媒引述WJAR報道指，有目擊者稱至少有一人正在接受急救，另有兩人被抬上擔架離開。