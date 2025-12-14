澳洲悉尼邦迪海灘槍擊案致12死12傷　槍手1死1傷　警尋爆炸裝置

澳洲悉尼著名邦迪海灘（Bondi Beach）12月14日下午發生槍擊事件，當局證實12人喪生、12人受傷，死者當中包括一名槍手、警察及兒童。另一名槍手中槍後被捕，目前狀況危急。警方接報稱現場有爆炸裝置放置在人行天橋下，正對事發區域進行搜查，警告民眾遠離。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）召開國家安全委員會緊急會議應對槍擊案。



事發於當地時間14日下午7時左右，據網上流傳的片段顯示，兩名身穿深色服飾的人士手持類似長槍物體，在一條天橋上開火。現場傳出多響槍聲，附近有民眾尖叫，亦聽到警車警笛聲。目擊者憶述，槍擊長約10分鐘，形容情況像人間地獄。

警方證實10人身亡，當中包括1名槍手；另12名傷者包括另1名槍手及2名警員。

其中一名槍手被證實為24歲的Naveed Akram，居住在悉尼西南部，警方正在搜查其住所。

澳洲悉尼邦迪海灘12月14日發生槍擊案，由網上流傳的片段見到，兩名身穿深色服飾人士手持長槍物體，向海灘方向開火。（x/@AustralianJA 片段截圖）

另一段網上片段則見到多人倒在地上，有途人和警員為他們急救。

澳洲悉尼邦迪海灘一個猶太人活動12月14日發生槍擊，多人受傷倒地。（x/@absoluteWx 片段截圖）

事發時當地正舉行一個由猶太人組織舉行的活動，慶祝光明節（Hannukkah）。以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）譴責事件，形容悉尼的猶太弟兄姊妹參加光明節時，遭惡劣的恐怖份子殘忍攻擊。

新南威爾斯州警方呼籲民眾遠離當地，而現場人士亦應尋找地方躲避。總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）透過發言人表示已得知事件，敦促當地民眾遵從警方指示。他其後稱，邦迪的情況令人震驚和不安，警方和救援人員正全力搶救生命。

阿爾巴尼斯向所有受影響人士表達慰問，並已向聯邦警方首長及新州州長柯民思（Chris Minns）通話，當局會與新州警方協調，待證實更多情報後，再向外界公布進一步消息。