荷里活名導洛連納夫婦倒斃洛杉磯家中　疑遭謀殺

美國著名導演兼演員洛連納（Rob Reiner）和妻子Michele 12月14日被發現倒斃在洛杉磯家中，身上有刀傷，警方懷疑兩人遭謀殺。



天空新聞報道，洛杉磯消防部門接報，指在洛連納的家中發現一名78歲男子及68歲女子倒斃家中；警方到場調查，證實死者為洛連納和Michele，初步懷疑兩人遭殺害。

洛連納 Rob Reiner（Instagram@frankie_westgor）

洛連納在1960年代出道，活躍影視界數十年。他曾在《緣份的天空》（Sleepless in Seattle）、《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）、《愛情標尾會》（And so it goes）等作品演出。他亦曾經執導《危情十日》（Misery）、《白宮奇緣》（The American President）等電影，並憑《常伴我左右》（Stand by me，又譯伴我同行）入圍金球獎最佳導演提名。

對於洛連納夫婦的離世，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）表示感到惋惜；洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）形容是當地的一大損失，稱洛連納的貢獻在美國文化和社會帶來迴響，並透過所創作的作品和推動社會及經濟公義，為無數人改善生活。