東京築地場外市場籲旅行團年底避免到訪　豐洲市場乘機搶客

位於東京中央區的築地場外市場一直是港人熱門的旅遊景點，每年年底都會擠滿前來購物的本地人和旅客。12月初，築地場外市場罕有地作出呼籲，希望旅行社在年底前不要帶團前往，以免造成安全隱患。



據《日本時報》（Japan Times）報道，這項請求的起因是由於過往年底時發生的一些安全意外。築地場外市場毗鄰現已關閉的築地批發市場，當時遊客眾多，造成一些人受傷。

日媒就築地場外市場呼籲旅行團避免年底前到訪的報道：

築地食品街發展協會是由與場外市場相關的人士組成的非營利組織。該協會自12月1日起在其資訊中心張貼海報，呼籲旅客不要邊走邊吃，同時勸喻導遊不要在市場內提供導覽服務，以便讓前來購買年末新年食材的當地人能夠安心購物。

2025年12月16日（網絡圖片）

自新冠疫情結束以來，前往築地場外市場的旅客數量持續成長。由於人流擁擠，人們經常走到馬路上阻礙交通。街頭用餐者亂丟垃圾和其他不良行為也日益嚴重。

一位食品採購商抱怨道：「今年在築地場外市場購物太費時間了，簡直是浪費時間。」

與此同時，報道指位於東京江東區豐洲批發市場旁的豐洲千客萬來觀光設施，在年末新年假期期間則歡迎旅客到訪。

該設施於2024年2月開業，重現了江戶時代（1603-1867年）的街景，匯聚了約70間商店和餐廳。

在餐飲區，遊客可以品嚐到由豐洲市場專業廚師用新鮮魚類和水果烹調的美食。