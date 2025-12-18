澤連斯基促請歐盟援助烏克蘭　向俄羅斯釋放戰爭「毫無意義」訊號

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月17日呼籲盟友確保繼續支持烏克蘭，並促請盟友向俄羅斯施壓，釋放俄烏戰爭是「毫無意義（pointless）」的訊號。



綜合外媒報道，澤連斯基演說中強調，近期歐洲開會所磋商的結果，必須讓俄羅斯感到在明年繼續戰爭的期望將毫無意義，「因為烏克蘭將獲得支持」。

歐盟日前同意無限期凍結俄羅斯央行在歐洲的資產，而非每過半年表決是否繼續凍結，以推動作為抵押物為烏克蘭發放明後兩年的軍民領域預算。不過有歐洲領導人因擔憂面臨法律風險，而不同意此事。澤連斯基呼籲盟友繼續支持烏克蘭，以推動貸款進程，還強調結果取決於歐洲，預料本周會繼續與美國團隊進行會談，討論保證烏克蘭安全與和平方案的進展。

路透社報道指，烏克蘭在歐洲的盟友預料俄羅斯有意結束戰爭，不過俄羅斯卻在近期推動戰線，散發出與此相反的訊號。

2025年12月17日，俄羅斯莫斯科，圖為普京出席授勳儀式，為前線參戰士兵頒授榮譽勳章。（Reuters）

普京：歐洲豬仔與拜登合作 冀「發戰爭財」

此外，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）在周三的國防部年度會議時表示，莫斯科的目標將無條件實現，還批評歐洲領導人在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮前，與時任美國總統拜登（Joe Biden）合作，還形容歐洲領導人為 「豬仔（little pigs）」，「歐洲的『小豬仔』立刻加入了前美國政府的工作，希望從我們國家的崩潰中獲利」。

普京還強調，俄軍目前在整個俄烏衝突前線牢牢掌握主動權，俄軍正擊潰烏軍，包括在西方接受訓練的烏克蘭精銳部隊，並警告烏克蘭及歐洲政客，如果拒絕進行實質對話，俄方將通過軍事手段，在烏克蘭解放更多領土。

澤連斯基則在社交平台發文回應，稱普京說法表示莫斯科準備在明年持續對基輔開戰，強調盟友須看到俄羅斯釋放的訊號並做出回應，強調對方釋放的訊號與烏克蘭相反，並會對外交與和平方案造成影響，旨在合理化侵佔烏領土的企圖，還預警如果不作出回應，俄羅斯將觸角伸向歐洲更深處。