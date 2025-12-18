美國國會報告：中國利用華府資助研究人員以獲取核技術　中方反駁

美國眾議院兩個委員會12月17日發表報告稱，中國正利用與美國能源部資助的研究人員的合作關係，讓中國軍方取得敏感核子技術，以及其他具有經濟與國家安全應用價值的創新科技。 對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應指，有關特設委員會長期以來出於政治目的，抹黑及攻擊中國，批評少數美國政客濫用國家安全概念，阻撓正常的科研交流，這些做法得不到公眾支持，亦會注定失敗。



眾議院中共問題特設委員會，和教育與勞動力委員會的調查發現，有4300多篇由前年6月至今年6月發表的學術論文，涉及美國能源部資助的科學家和中國研究人員的合作，當中近半論文參與的中國研究人員，與中國軍方或工業基地有關。

最令人擔憂的是，調查人員發現部分聯邦資金的合作對象，是為解放軍服務的中國國有實驗室同大學，以及被指發動網絡攻擊或侵犯人權的團體。

報告作者指出，美國必須採取更多措施保護高科技研究，確保納稅人資助的研究成果不會最終落入北京手中。他們建議進行多項改革，以更好地保護美國的科學研究，其中包括制定新的政策，供能源部在決定是否資助涉及中國合作的研究計畫時參考。

美國能源部除了定期資助核能、核武研發及處理等領域的先進研究，亦會資助關於量子運算、村料科學及物理學等領域的研究，每年發出的補助金達數億美元。美國能源部發聲明表示，將檢視報告以更好評估、理解及驗證報告的論點。