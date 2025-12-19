美國小型飛機墜毀至少6死　知名車手Greg Biffle一家遇難｜有片

美國聯邦航空管理局 （FAA）12月18日表示，一架小型飛機當日在美國北卡羅萊納州降落時突發意外墜毀，造成至少6人死亡。據悉飛機所有者為曾在美國全國運動汽車競賽協會（National Association for Stock Car Auto Racing，NASCAR）效力的知名車手Greg Biffle，事後證實他本人及其一家人當日搭乘飛機出行，最終不幸遇難身亡，終年56歲。



車手Greg Biffle於2025年12月18日遇難身亡，圖為有網民在事發後於社交平台刊訃告並上載他們一家的合影。（Instagram@terratechoffroad）

綜合外媒報道，事發周四上午10時左右，飛機當時正好起飛，但之後試圖轉向並降落，慘案隨之發生。根據網上影片，飛機在墜毀後燃起大火，黑色濃煙聚攏斜衝天際。

飛機型號為Cessna C550，並且由Biffle所擁有，這名傳奇車手在他在長達20年的職業生涯中曾為隊伍贏下19場系列賽的冠軍。

車手Greg Biffle於2025年12月18日遇難身亡，圖為因空難身亡的傳奇車手Greg Biffle一家合影。（Instagram@terratechoffroad）

美國國會議員Richard Hudson在社交平台發文證實Biffle遇難身亡並對他們一家人致哀，指Biffle生前是一名出色的車手，在賽場上的佳績讓數百萬粉絲感到興奮。

與Biffle私交甚好的知名YouTube頻道主持人Garrett Mitchell在這宗航空意外傳出後發文，指Biffle與妻子、兒子均在飛機上。另有報道指，Biffle與前妻所育有的另一個女兒以及另外兩名乘客也身處飛機中，均不幸身亡。

機場負責人指飛機墜毀在跑道末端，機場現已關閉，清理跑道上的殘骸需要一些時間，此外，機場為Fortune雜誌中500強企業與NASCAR多支車隊提供服務。美國國家運輸安全委員會（NTSB）和FAA介入調查，私人氣象預報服務公司AccuWeather指出，事發時現場有細雨及雲層。

Biffle出生於1969年的美國華盛頓州，他在1995年甫一出道參加冬季賽事時就引發關注，還是唯三殊榮Busch Series賽事與卡車系列賽（Craftsman Truck Series）的車手之一，並在2023年名列NASCAR最偉大的75位車手之一，去年被提名進入NASCAR名人堂。