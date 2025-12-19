TikTok與甲骨文等公司達成協議　出售美國業務成立合資企業

中國短影片公司字節跳動旗下在美國營運業務的TikTok（抖音海外版）12月18日與美國資方甲骨文（Oracle）、MGX與Silver Lake達成協議，將成立合資公司繼續營運在美國業務，並會在明年1月22日前完成交易，讓TikTok因「不賣就禁」而引發的長達超過一年半的爭議暫告一段落。



路透社根據交易備忘錄指，這間名為TikTok USDS的合資公司，將負責保護美國數據、算法安全、內容審核以及軟體保障，並且會在交易正式完成後，正式作為獨立的實體在美國營運。

報道引述TikTok行政總裁周受資指，TikTok已將其在美國大約80%的資產出售給美國與全球投資者，以避免去年的「不賣就禁」命令。交易細節總體上與美國在今年九月公布的方案一致，當時後任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將命令延後至1月20日。周受資還補充，交易符合資產轉讓的要求。

特朗普1月20日簽署多項行政命令，包括退出世界衛生組織，以及推遲TikTok不賣就禁的法例。（Reuters）

此外，包括甲骨文、MGX與Silver Lake在內的新投資者共同組建聯盟，總計持有50%的股份，他們三家各自持股15%，而字節跳動現有的投資者的相關方持有30.1%的股份，剩下19.9%則由字節跳動把持。

美國前總統拜登（Joe Biden）在去年4月21日簽署行政命令，限期字節跳動出售在美業務給美國公司，以保證美國人私隱安全，否則就將TikTok的應用程式在美國下架，並強制禁止繼續營運。而特朗普在重返白宮後，多次簽署行政命令暫緩交易。