TikTok與MGX甲骨文Silver Lake達成協議　成立合資公司營運美業務

中國短影片公司字節跳動旗下在美國營運業務的TikTok（抖音海外版）12月18日與美國資方甲骨文（Oracle）、MGX與Silver Lake達成協議，將成立合資公司繼續營運在美國業務，並會在明年1月22日前完成交易，讓TikTok因「不賣就禁」而引發的長達超過一年半的爭議暫告一段落。



路透社根據行政總裁的備忘錄指，這間名為TikTok USDS的合資公司，將負責保護美國數據、算法安全、內容審核以及軟體保障，並且會在交易正式完成後，證實作為獨立的實體營運。

美國Axios新闻网報道指，甲骨文、MGX與Silver Lake這三家公司將持有新合資美國公司的45%的股權。此外，新合資公司的近三分之一的公司股權將由字節跳動現有的投資者的相關方持有，而字節跳動可持有近20%的股權。

美國前總統拜登（Joe Biden）在去年4月21日簽署行政命令，限期字節跳動出售在美業務給美國公司，以保證美國人私隱安全，否則就將TikTok的應用程式在美國下架，並強制禁止繼續營運。而美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在重返白宮後，多次簽署行政命令暫緩交易。