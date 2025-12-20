《紐約時報》：美軍空襲敘利亞境內ISIS目標　報復士兵遭襲事件

美國《紐約時報》12月19日引述消息美國官員指，美軍在周五空襲敘利亞中部數十個懷疑是極端組織ISIS的目標，包括武器倉庫以及軍事設施，旨在回應2名美國士兵以及1名隨軍美國翻譯13日在敘利亞遇襲身亡事件。



報道指，美軍派出戰機、武裝直升機與火炮襲擊，預料持續數個小時，消息官員指這是「一場大規模襲擊」，還補充襲擊是延續今年7月來進行的約80次行動，旨在消滅敘利亞境內的恐怖分子，包括ISIS的殘餘勢力。不排除未來數日開展更多襲擊。

報道引述敘利亞傳媒指，敘利亞境內中部發生多次爆炸，東部沙漠也上報發生襲擊事件。

一隻由敘利亞與美國部隊組成的聯合巡邏隊，12月13日在敘利亞中部古城巴爾米拉（Palmyra）巡邏時遭遇襲擊，美國國防部指有2名美國士兵與1名隨軍的美國翻譯身亡，另有3名士兵受傷，槍手被當場擊斃。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在襲擊事件發生後不久對遇難士兵致哀，稱如果再有美國部隊遭遇極端組織ISIS襲擊，將採取報復行動。