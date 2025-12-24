利比亞軍隊參謀長專機墜毀　軍方5人不幸遇難　總理致哀

利比亞軍隊參謀長Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad在12月23日結束對土耳其的訪問，他所乘坐專機在返回利比亞的中途墜毀，不幸遇難身亡。利比亞總理德貝巴（Abdul Hamid Dbeibeh）致哀，指Al-Haddad事發前隨同其他另外4名軍官一同乘搭飛機。



德貝巴表示，Al-Haddad的離去對國家、軍方以及人民而言是重大損失，並帶來巨大打擊，指Al-Haddad在結束訪問行程後發生意外。目前暫未知事發原因。

土耳其內政部長Ali Yerlikaya在社交平台率先披露消息，他指Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad的專機在當地時間晚上8時10分起飛，前往利亞首都的黎波里（Tripoli），但在起飛42分鐘後，即當晚8時52分失聯，之後雙方未能建立通訊，他還補充飛機在事發前飛越安卡拉的Haymana地區時曾要求緊急降落，稍晚指當局在涉事地區附近尋獲飛機殘骸。

報道引述土耳其傳媒指，涉事飛機在失聯地區附近的夜空懷疑出現強烈閃光。

土耳其國防部日前指Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad在本週初訪問安卡拉，並已與土耳其軍方官員及其他軍事指揮官會面。