土耳其：利比亞軍隊參謀長專機失事不幸遇難　利比亞總理致哀

土耳其內政部長Ali Yerlikaya在12月23日表示，一架載有利比亞軍隊首腦Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad的飛機從首都安卡拉機場起飛後突然失聯，機上還有另外4名乘客，他稍晚表示飛機在土耳其境內墜毀，並已在失聯地區附近尋獲飛機殘骸。



利比亞總理德貝巴（Abdul Hamid Dbeibeh）當晚指已接獲Al-Haddad遇難消息，他對此表示哀悼，指Al-Haddad事發前隨同其他軍官一同乘達飛機。

Yerlikaya事發前社交平台發文指，涉事飛機在當地時間晚上8時10分起飛，前往利亞首都的黎波里（Tripoli），但在起飛42分鐘後，即當晚8時52分失聯，補充飛機在事發前飛越安卡拉的Haymana地區時曾要求緊急降落，但雙方之後未能建立通訊。

報道引述土耳其傳媒指，涉事飛機在失聯地區附近的夜空懷疑出現強烈閃光。

土耳其國防部日前指Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad在本週初訪問安卡拉，並已與土耳其軍方官員及其他軍事指揮官會面。