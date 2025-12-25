金正恩攜愛女出席活動舉止親暱　民眾罕批「令人作嘔」有違道德

朝鮮最高領袖金正恩近日帶愛女金朱愛出席酒店竣工典禮，被拍到二人在公開場合舉止親密、緊密相依，竟然遭到朝鮮民眾私下批批評「令人作嘔」，認為這與民眾對領導人所期望的有道德感的形象截然不同。



金正恩和女兒金朱愛本月20至21日間，在三池淵旅遊景區出席酒店竣工典禮。二人當日參觀了酒店房間、休閒場所以及商業和公共餐飲設施，朝鮮中央電視台播放的畫面顯示，金朱愛與父親十指交握、將手搭在肩上、緊密相依，甚至有輕扶腰間等肢體接觸，宛如戀人一般。

據日本《每日朝鮮》報道，朝鮮社會儒家價值觀根深蒂固，而這些舉動與人們對領導人所期望的「道德」和「尊嚴」形象截然不同，一些人對此反應強烈，稱「令人作嘔」，「即使對於一位元帥來說，這也太過分了」。

此外，在出席活動期間，負責金正恩儀典的勞動黨副部長玄松月被拍到用手向金朱愛介紹座位的畫面。此外還有高階官員向她深深鞠躬的鏡頭。

朝鮮日報報道引述評論稱，年底正是總結國政成果的時期，金朱愛曝光頻率增加預示其作為「預備繼承人」的可能性正在上升。

一名脫北外交官柳賢宇透露，金正恩曾在2014年表示「獨自承擔國政很辛苦，有時想全部放棄，但為了主愛的未來，我不能軟弱。主愛是我的葡萄糖」。