瑞典聖誕日爆襲擊案至少2死2傷　警方開槍擊斃男疑犯

瑞典東北部城市Boden在12月25日聖誕節當日發生一宗傷人案，警方到場調查時，於住宅門口開槍擊斃一名男疑犯，包括疑犯在內至少2死2傷，並在室外發現一名55歲女子的遺體。報道指疑犯涉嫌以某種方式殺害一名女子，而涉案兇器有一把刀。



瑞典傳媒Aftonbladet報道，瑞典警方在當地時間中午前接到一宗室內襲擊報案，據悉警方在試圖拘捕疑犯時，有2名警員向涉案的20歲疑犯開槍並將他擊斃，另有兩名傷者送院救治。

報道指警方起初封鎖事件，但在下午5時40分證實有擊斃疑犯，目前未知疑犯與傷者或死者間是何種關係。警方發言人Marie Andersson指，案件正在調查中，強調因個案還涉及警員開槍，必須經由特別調查部介入調查，稱目前未能提供更多詳情。

報道引述案發地附近居民指，自己在當日早上外出放狗時，聽見有住宅內傳來尖叫聲，狗隻受驚發抖，之後就再未聽到任何動靜。