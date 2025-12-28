普京聽取俄軍佔領烏克蘭兩城市報告　據報誓用武力達成俄羅斯目標

俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）12月27日在軍方一個指揮所召開會議，他聽取俄軍在前線佔領烏克蘭領取兩城市的戰報，並誓言用武力實現「特別軍事行動」的所有目標。



綜合路透社、塔斯社報道，普京指出，佔領頓涅茨克州季米特洛夫市與扎波羅熱州古利亞伊波列市是重要成果，並且為在扎波羅熱州推進攻勢開闢良好前景，他還強調「如果基輔政權不願和平解決問題，俄羅斯將以武力解決所有挑戰」。

2025年12月24日，烏克蘭基輔，人們經過一棵由發電機供電的聖誕樹，原因是基輔廣泛停電。（Getty Images）

此外，普京還聲稱烏克蘭早在2014年就挑起戰事，而俄羅斯旨在試圖終結戰爭，他指俄羅斯在當時尋求烏克蘭東南部居民享有合法自決權，不過基輔卻未將這些建議聽進去，強調俄羅斯一開始就要求烏軍從東南部撤走，「如果當時聽從我們的建議，就不會有這些行動」。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周日前往美國佛羅里達州並會在海湖莊園面見美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），討論修訂版的俄烏和平計劃。