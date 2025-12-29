美烏元首會談將登場　特朗普先與普京通話稱「富有成效」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於12月28日抵達美國佛州，將與美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）在海湖莊園（Mar-a-Lago）會面，預定討論最新版本的20點俄烏和平方案。英國《衛報》報道，預計兩人將於當地時間下午1時左右會晤。 而澤倫斯基的發言人表示，澤連斯基和特朗普會晤期間，也將與歐洲領導人通電話。



在兩人會面前，特朗普同日表示，曾與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行「良好且富有成效」的通話。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也證實美俄元首通話，但兩人均未交代細節。



澤連斯基：期待眾多議題新年前解決

澤倫斯基此前表示，雙方討論領土問題，包括烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區的命運，以及扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站等議題。而這也是兩人自10月以來的再次會面。

澤連斯基在會面之前發文稱，現在是今年外交最活躍的時期，期望很多議題都可以在新年前解決。烏方正為此竭盡全力，但這些議題最終能否達成，取決於向烏克蘭伸出援手、以及向俄羅斯施壓的夥伴。

澤連斯基事前與施紀賢通電話

在此之前，澤倫斯基與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）進行了「詳細」的電話交談。他在社交平台表示，就即將與特朗普舉行的會晤，他與施紀賢通話時告知相關準備工作，並通報戰事前線局勢，以及俄羅斯近日攻擊造成的後果。