特朗普佛州晤澤連斯基　稱結束戰爭外交努力處於「最後階段」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於12月28日抵達美國佛州，與美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）在海湖莊園（Mar-a-Lago）會面，討論最新版本的20點俄烏和平方案。



兩人會面前，特朗普曾與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）通電話，並稱結束與澤連斯基的會晤後，會再次給普京打電話，「我們將繼續磋商。」特朗普表示，相信澤連斯基和普京都希望達成和平協議，圍繞結束俄烏戰事的外交努力處於「最後階段」。但對於是否預期今年內達成協議的問題，他稱「沒有最後期限」。



圖為2025年12月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在佛州會面，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）、總統特使威特科夫（Steve Witkoff）等出席。（Reuters）

魯比奧及白宮幕僚長等出席會議

兩人於當地時間下午1時左右會晤，特朗普及澤連斯基的發言人均稱，雙方會晤期間，也將與歐洲領導人通電話。特朗普迎接澤連斯基時向媒體表示，烏克蘭將獲得一項「強而有力」的安全協議，歐洲國家將在保護安排中發揮重要作用。

隨後，雙方展開閉門午餐會，美方多名官員出席，包括國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）、總統特使威特科夫（Steve Witkoff），以及美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）、白宮幕僚長懷爾斯（Susan Wiles）。

澤連斯基：期待眾多議題新年前解決

澤連斯基此前表示，雙方討論領土問題，包括烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區的命運，以及扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站等議題。而這也是兩人自10月以來的再次會面。

澤連斯基在會面之前發文稱，現在是今年外交最活躍的時期，期望很多議題都可以在新年前解決。烏方正為此竭盡全力，但這些議題最終能否達成，取決於向烏克蘭伸出援手、以及向俄羅斯施壓的夥伴。