美烏元首會談｜特朗普稱接近達共識　澤倫斯基指安全保障已達協議

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於12月28日抵達美國佛州，與美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）在海湖莊園（Mar-a-Lago）會面。兩人其後共同會見記者，特朗普稱與澤連斯基在達成協議上「越來越接近，或許非常接近」，儘管兩位領導人都承認，一些最棘手的細節仍未得到解決。



路透社報道，澤倫斯基也稱，會晤取得了重大成果，雙方已就烏克蘭安全保障達成協議。特朗普更表示，雙方已完成95%的談判內容，至於結束戰爭的談判能否成功，將在「幾週內」見分曉。澤連斯基與特朗普均表示，雙方團隊將在未來幾週內會面，敲定討論過的事項。



2025年12月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskiy）在佛州共同會見記者。（Reuters）

魯比奧及白宮幕僚長等出席會議 工作午餐包括朱古力蛋糕

兩人於當地時間下午1時左右會晤，特朗普及澤連斯基的發言人均稱，雙方會晤期間，也將與歐洲領導人通電話。特朗普迎接澤連斯基時向媒體表示，烏克蘭將獲得一項「強而有力」的安全協議，歐洲國家將在保護安排中發揮重要作用。

隨後，雙方展開閉門午餐會，美方多名官員出席，包括國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）、總統特使威特科夫（Steve Witkoff），以及美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）、白宮幕僚長懷爾斯（Susan Wiles）。

英國《衛報》報道，工作午餐的菜單包括雞湯、牛排和薯條，以及一款名為「特朗普」（Trump）的巧克力蛋糕。

圖為2025年12月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在佛州會面，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）、總統特使威特科夫（Steve Witkoff）等出席。（Reuters）

特朗普承認：尚有一兩個棘手問題

特朗普與澤連斯基在午餐會後會見記者，澤連斯基稱「舉行了一次非常棒的會晤」，感謝特朗普的熱情接待和務實會談。他表示，雙方討論了和平框架的各個方面，並指20點和平方案「達成90%共識」。

特別普也說，「我們可能非常接近目標了」。他表示，雖然有一兩個「非常棘手」的問題，但他認為已處理得非常好。

當被問及結束這場戰爭需要多長時間時，特朗普表示，可能只需幾星期，但也有可能「出現某個問題」，導致戰爭無法結束，「幾週後我們就會知道結果了。」

特朗普：頓巴斯問題尚未解決「但正接近解決」

當被問及是否已就頓巴斯領土問題達成協議，特朗普表示，問題尚未解決，「但正在接近達成協議」。澤連斯基則重申，必須尊重烏克蘭的土地和人民，烏克蘭對頓巴斯的態度「非常明確」，烏克蘭的立場「與俄羅斯不同」。

特朗普：普京正爭取重啟扎波羅熱核電廠 並將助烏重建

當被問及烏克蘭扎波羅熱核電廠的未來時，特朗普稱普京正在與烏克蘭合作，爭取開放該核電廠，「從這個意義上講，他做得很好。他希望看到開放。」不過，澤連斯基似乎輕輕地搖了搖頭，但仍然保持鎮定。 特朗普補充說： 「他（普京）還沒有用導彈襲擊它。」

當被問及俄羅斯是否會承擔幫助烏克蘭重建時，特朗普聲稱：「他們會提供幫助。俄羅斯希望看到烏克蘭成功。」

特朗普：並未預期到訪烏克蘭

當被問及會否前往烏克蘭時，特朗普稱並未預期，「我們希望達成交易，但不一定要親自前往。」但他補充說，他已提出與烏克蘭議會對話，「如果那樣會有幫助的話，我想可能會有幫助，但我也不確定。」

澤連斯基插話稱，如果特朗普想到訪，烏克蘭「永遠」歡迎他。特朗普稱不確定是否真的有必要，但如果這能拯救更多人的生命，他當然願意這樣做。

特朗普將在會面後再次與普京通電話

兩人會面前，特朗普曾與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）通電話，並稱結束與澤連斯基的會晤後，會再次給普京打電話，「我們將繼續磋商。」

特朗普表示，相信澤連斯基和普京都希望達成和平協議，圍繞結束俄烏戰事的外交努力處於「最後階段」。但對於是否預期今年內達成協議的問題，他稱「沒有最後期限」。

澤連斯基：期待眾多議題新年前解決

澤連斯基在會面前表示，雙方討論領土問題，包括烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區的命運，以及扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站等議題。而這也是兩人自10月以來的再次會面。

澤連斯基在會面之前發文稱，現在是今年外交最活躍的時期，期望很多議題都可以在新年前解決。烏方正為此竭盡全力，但這些議題最終能否達成，取決於向烏克蘭伸出援手、以及向俄羅斯施壓的夥伴。