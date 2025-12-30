俄：烏無人機圖襲普京官邸 特朗普表憤怒 俄將重新審視談判立場
撰文：蕭通
出版：更新：
俄羅斯總統外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）12月29日表示，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當天再通電話，就烏克蘭問題的談判進展進行磋商。烏沙科夫稱，對於烏方無人機不久前襲擊俄總統官邸，特朗普感到「震驚和憤怒」，普京表示將重新審視俄方在烏克蘭問題上的立場。至於普京及特朗普則同意保持友好對話。
澤連斯基否認 斥藉詞破壞和平談判
俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）於稍早時間稱， 烏克蘭連夜使用91架遠程無人機，襲擊位於諾夫哥羅德地區（Novgorod）的總統官邸，這些無人機全被俄羅斯防空系統攔截。他表示，攻擊中無人受傷，也未造成任何損失。
但拉夫羅夫指出，攻擊發生在和平方案談判期間，雖然俄羅斯不會退出談判，但將會重新評估立場。他又表示，這次攻擊等同「國家恐怖主義」，對於這種魯莽的行為，俄方絕不會不了了之。
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）此前回應稱，有關烏克蘭攻擊普京官邸的說法「完全是捏造的」，旨在破壞和平談判。
烏克蘭無人機襲擊莫斯科兩大機場 逾300航班因安全管制飛行受阻特朗普稱普京希望烏克蘭成功 澤連斯基意味深長一笑引關注｜有片「特澤會」又無果而終：特朗普外交是「不確定」還是「不認真」？俄烏據稱非常接近達成協議 馬克龍：烏方安全保障「正取得進展」特朗普晤澤倫斯基：非常接近達成協議 但仍存在「棘手問題」
1