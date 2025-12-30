俄：烏無人機圖襲普京官邸　特朗普表憤怒　俄將重新審視談判立場

俄羅斯總統外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）12月29日表示，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當天再通電話，就烏克蘭問題的談判進展進行磋商。烏沙科夫稱，對於烏方無人機不久前襲擊俄總統官邸，特朗普感到「震驚和憤怒」，普京表示將重新審視俄方在烏克蘭問題上的立場。至於普京及特朗普則同意保持友好對話。



2025年12月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskiy）在佛州共同會見記者。（Reuters）

澤連斯基否認 斥藉詞破壞和平談判

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）於稍早時間稱， 烏克蘭連夜使用91架遠程無人機，襲擊位於諾夫哥羅德地區（Novgorod）的總統官邸，這些無人機全被俄羅斯防空系統攔截。他表示，攻擊中無人受傷，也未造成任何損失。

但拉夫羅夫指出，攻擊發生在和平方案談判期間，雖然俄羅斯不會退出談判，但將會重新評估立場。他又表示，這次攻擊等同「國家恐怖主義」，對於這種魯莽的行為，俄方絕不會不了了之。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）此前回應稱，有關烏克蘭攻擊普京官邸的說法「完全是捏造的」，旨在破壞和平談判。

圖為2025年10月27日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科會見朝鮮外長崔善姬，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）列席。 （Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS）

1