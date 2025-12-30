特朗普與內塔尼亞胡會面 稱盼盡快進入加沙停火第二階段
撰文：蕭通
以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）到訪美國，12月29日在佛羅里達州與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會談，討論加沙局勢，及以色列對伊朗和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的憂慮。
這次會談在特朗普的私人寓所海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行，特朗普在門外迎接時表示，希望盡快進入加沙停火計劃的第二階段，但哈馬斯必須先解除武裝，又稱加沙的重建即將開始。
稱以總統正推進特赦內塔尼亞胡 赫爾佐格否認曾通話
特朗普再度公開讚揚內塔尼亞胡，稱如果以色列選錯了總理，以色列就不會存在。 他也談及內塔尼亞胡的弊案，認為內塔尼亞胡很難不獲特赦。
他表示，曾與以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）通電話，對方稱特赦「正在處理中」。特朗普說：「他（內塔尼亞胡）是一位戰時總理，一位英雄。你怎麼能不赦免他呢？」」
不過，以色列總統辦公室，自內塔尼亞胡提出赦免請求以來，赫爾佐格與特朗普之間並未進行任何對話。
警告伊朗勿重啟核計劃
與內塔尼亞胡步入海湖莊園前，特朗普也向媒體談及伊朗問題，稱聽說伊朗正在重啟核計劃，警告美國將予以打擊。他表示，如果伊朗繼續發展彈道導彈，他支持對伊朗發動攻擊；如果伊朗發展核武器，他支持對伊朗發動快速打擊。特朗普也稱，伊朗想達成協議，並且應該達成協議，但有時事情不會如願。
另外，特朗普表示，希望以色列能夠與敘利亞和平相處。
