美國前總統甘迺迪孫女離世得年35歲　上月自曝被診血癌末期

美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy，JFK）的孫女、35歲的記者施洛斯伯格（Tatiana Schlossberg）12月30日離世，她上月下旬在《紐約客》（New Yorker）撰文披露被診斷出患有急性髓性白血病（AML，acute myeloid leukemia）晚期，醫生預估其壽命可能不足一年。



甘迺迪總統圖書館暨博物館在社交平台刊登這一訃告，指施洛斯伯格在周二早晨離世，「她永遠留在我們心中」，訃告的落款包括她的丈夫喬治莫蘭（George Moran）以及二人養育的一對子女。

施洛斯伯格曾在《紐約時報》擔任氣候記者一職，與喬治莫蘭育有3歲兒子和1歲女兒。她在《紐約客》發布的文末坦言，餘生最大的願望是「用孩子的記憶填滿大腦」，珍惜與家人相處的每分每秒。

除了分享個人病情，施洛斯伯格還將矛頭直指其表哥、現任美國衛生與公眾服務部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr），批評他削減近5億美元mRNA疫苗研究經費，大幅縮減美國國家衛生院（National Institutes of Health，NIH）預算，並威脅撤換癌症預防篩查專家小組，直言這些政策正在傷害像她這樣的患者。她還透露，其就醫的醫院曾因特朗普政府暫停聯邦資助而陷入不穩定，雖後來恢復撥款，但醫療系統已顯脆弱。

施洛斯伯格於1990年5月5日在美國紐約出世，她是設計師Edwin Schlossberg與前外交官卡洛琳甘迺迪（Caroline Kennedy）的女兒，政治評論員、作家及紐約市美國國會議員候選人傑克施洛斯貝格（Jack Schlossberg）的妹妹，亦是前總統甘迺迪及第一夫人前第一夫人積琪蓮甘迺迪（Jacqueline Kennedy）的孫女，她在耶魯大學取得學士學位，並在牛津大學深造後取得歷史碩士學位。

施洛斯伯格畢業後先是在麻薩諸塞州（Massachusetts）一間報社擔任實習記者，最終在2014年來到《紐約時報》參加夏季實習計劃，最終成功獲聘。她在2017年離開《紐約時報》前一直在該報擔任氣候記者一職，並在同年9月宣布與喬治莫蘭成婚，長子於2022年出世，幼女在去年5月出世。

甘迺迪家族素有「甘迺迪詛咒（Kennedy Curse）」之稱，這個家族自1944年以來已有多位成員死於非命，包括暗殺、空難等意外。