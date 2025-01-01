除夕倒數｜日本韓國依傳統敲鐘辭舊　民眾聆聽鐘聲迎2026年

緊接澳洲和新西蘭率先踏入2026年後，日本與韓國民眾在敲響的鐘聲中迎來新年。在首爾，數以千計的民眾聚集在普信閣，現場銅鐘於午夜時分敲響33下。而日本各地寺廟也傳來鐘聲，前來參拜寺廟的信眾也趁夜色為新的一年祈福。



綜合外媒報道，鐘聲被認為能驅散厄運，迎接新一年的和平與繁榮。首爾深夜氣溫在新年到來之際降至零下10攝氏度，不少市民齊聚普信閣隨鐘聲倒數並為新年祈願。

而在日本廣島市的神社，不少民眾趁夜色提前在除夕日前往參拜。受新冠病毒疫情的影響，為了避開人群，愈來愈多市民選擇在年底參拜神社，祈求在新年迎來好運。

此外，按照日本習俗，有人選擇登山迎接新年第一道曙光，還有人依傳統吃蕎麥麵，因細長又有延展性的蕎麥麵代表祈求「長壽」和「無病消災」，而且蕎麥麵相較其它麵條更容易切斷，因此也被視為斷絕整年辛勞和不幸的「除厄」象徵。