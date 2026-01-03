委內瑞拉傳巨響爆炸　特朗普證實空襲　聲稱擒獲總統馬杜羅｜最新

路透社報道，委內瑞拉（Venezuela）首都加拉加斯（Caracas）1月3日傳出巨響，南部鄰近軍事基地地區停電。美媒指，3日淩晨2點左右，加拉加斯發生至少7次爆炸，並可聽到低空飛行的飛機聲。委內瑞拉宣告國家進入緊急狀態。

美國總統特朗普（Donald Trump）之後證實下令攻擊委內瑞拉，指行動成功，並稱擒獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其夫人，帶離境外。

本文將持續更新有關委內瑞拉遭空襲的最新消息。



【18:12】委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）表示，委內瑞拉政府不知總統馬杜羅及其妻子的下落，並指「我們要求提供馬杜羅及其妻子的在世證明」。

馬杜羅遭誰抓獲？

【17:45】美媒CBS指，馬杜羅是被美軍三角洲部隊（Delta Force）抓獲。三角洲部隊屬美國陸軍精英部隊。

特朗普：擒獲委內瑞拉總統馬杜羅

【17:23】特朗普證實美方空襲委內瑞拉，指行動成功。他更稱「馬杜羅總統及其夫人已被擒獲並帶出境外。」

特朗普在社交網站帖文稱，「美國已成功對委內瑞拉及其領導人馬杜羅發動大規模攻擊，馬杜羅總統及其夫人已被擒獲並帶出境外，這次行動與美國執法部門聯合進行。詳情稍後公布。今天（美國時間）上午11點將在海湖莊園舉行記者會。感謝你對此事的關注！」

特朗普在社交網站的帖文

【17:02】美國駐委內瑞拉大使館網站指，由於委內瑞拉出現爆炸，警告美國公民不要前往委內瑞拉，並建議在該國的美國公民必須避難。

【16:57】《紐約時報》報道，據目擊者稱，在首都加拉加斯的爆炸聲已減弱，但城市上空仍常傳來軍用飛機的噪音。

2025年11月21日，委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas），總統尼馬杜羅（Nicolas Maduro）出席委內瑞拉學生日遊行活動時舉起拳頭。（Reuters）

【16:54】根據委內瑞拉政府聲明指，除了首都首加拉加斯遭空襲，也有其他3個州（Miranda州、La Guaira州與Aragua州）遭到攻擊。

【16:51】《紐約時報》報道，美國總統特朗普目前正在佛羅里達州的海湖莊園，根據消息，他曾在1月2日晚上聽取國家安全簡報。

【16:43】古巴國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Canel）在社交網站X發文，強烈譴責美國對委內瑞拉的「犯罪」攻擊，「古巴譴責並緊急要求國際社會對美國對委內瑞拉的犯罪攻擊作出回應。我們的和平地帶正遭受殘酷破壞。」

圖為2025年12月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行的除夕派對上發表講話。 （Reuters）

【16:39】央視新聞報道，美國對委內瑞拉蒂烏納空軍基地發動襲擊，據悉，委內瑞拉國防部長洛佩斯（Vladimir Padrino López）當時身處該空軍基地。目前洛佩斯情況不明。

【16:19】路透社報道，根據一名美國官員所指，美國在委內瑞拉境內展開空襲。

【16:15】美媒指，在當地凌晨1時過後不久，美國聯邦航空管理局（FAA）發布「飛行員通告」，指因「正在進行的軍事活動存在飛行安全風險」，禁止在委內瑞拉及其北部近海小島上空空域通行。委內瑞拉首都加拉加斯被指是凌晨2點左右遇襲傳出巨響。

委內瑞拉哪些地方遭空襲？

【16:09】央視新聞報道，據委內瑞拉前方人士消息，目前美軍對委內瑞拉的本輪轟炸已結束，持續約1小時，遭襲地點包括委內瑞拉軍用機場、國防部、港口等。

【16:05】美洲哥倫比亞總統表示，委內瑞拉首都加拉加斯遭導彈轟炸和襲擊，認為美洲國家組織（OAS）和聯合國必須立即召開會議。

【16:01】美媒報道，委內瑞拉21歲居民Carmen Hidalgo聲音顫抖地稱，「整個地面都在震動。太可怕了。我們聽到遠處傳來爆炸聲和飛機聲」、「我們感覺像是被空氣擊中一樣。」她當時正和兩位親戚剛參加完一個生日派對，在街上快步走著。

委內瑞拉如何回應？國家進入緊急狀態

【15:45】委內瑞拉政府指，總統馬杜羅（Nicolas Maduro）宣告國家進入緊急狀態。

委內瑞拉批評是美方施襲，指美國發動攻擊的目標是奪取委內瑞拉的石油和礦產資源，強調美國奪取資源的計劃「不會成功」。

美媒：特朗普下令空襲

【15:44】美媒哥倫比亞廣播公司（CBS）記者指，美國總統特朗普（Donald Trump）下令對委內瑞拉境內目標發動空襲，包括軍事設施。

委內瑞拉發生了什麼事？

路透社引述目擊者稱，在3日凌晨，首都加拉加斯上空傳出飛機盤旋的聲音，傳出巨響，並冒出濃煙，該市南部靠近一處重要軍事基地的區域停電。

《紐約時報》指，目擊者稱首都加拉加斯的主要軍事設施冒出濃煙，包括拉卡洛塔空軍基地（La Carlota military airbase）和蒂烏納堡軍事基地（Fuerte Tiuna military base）。

另有美媒稱，各個街區的人們紛紛湧上街頭，在加拉加斯不同地區都能看到他們的身影。

網絡流傳影片：

委內瑞拉為何發生爆炸？美國未回應

此事正值委內瑞拉與美國關係緊張之際，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府最近數月以打擊「毒品恐怖主義」為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署大規模海空兵力。特朗普又曾表明不排除與委內瑞拉開戰的可能性。

美媒哥倫比亞廣播公司（CBS）記者在社交網站發文指，特朗普政府官員已獲悉今早委內瑞拉首都發生爆炸和出現飛機的報道。