委內瑞拉代理總統稱邀請美國參與制定合作議程　重申國家追求和平

委內瑞拉外長希爾（Yvan Gil）1月4日發佈代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）致世界及美國的信。信中表示，委內瑞拉政府邀請美國政府共同制定以共同發展為導向的合作議程，在國際法框架內加強持久的共同體共處。 委方向美國總統特朗普（Donald Trump）表示，「該國人民和地區值得享有和平與對話而非戰爭。這始終是馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）總統的立場，委內瑞拉有權享有和平、發展、主權與未來」。



羅德里格斯的信指，委內瑞拉重申其追求和平與和平共處的信念，渴望在國際尊重與合作的環境中，免受外部威脅地生活。委內瑞拉相信，全球和平的構建首先要保障每個國家的和平。

2025年1月3日，美國總統特朗普在出席記者會公布突襲委內瑞拉的細節前，在社交媒體上傳委內瑞拉馬杜羅被抓捕後的照片。（Truth Social@ealDonaldTrump）

信中又指，委方認為推動美國與委內瑞拉、委內瑞拉與本地區各國之間建立基於主權平等和互不干涉的、平衡的、尊重的國際關係是當務之急。這些原則指導着委內瑞拉與世界其他國家的外交關係。