委內瑞拉代理總統稱邀請美國參與制定合作議程 重申國家追求和平
撰文：羅保熙
出版：更新：
委內瑞拉外長希爾（Yvan Gil）1月4日發佈代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）致世界及美國的信。信中表示，委內瑞拉政府邀請美國政府共同制定以共同發展為導向的合作議程，在國際法框架內加強持久的共同體共處。 委方向美國總統特朗普（Donald Trump）表示，「該國人民和地區值得享有和平與對話而非戰爭。這始終是馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）總統的立場，委內瑞拉有權享有和平、發展、主權與未來」。
羅德里格斯的信指，委內瑞拉重申其追求和平與和平共處的信念，渴望在國際尊重與合作的環境中，免受外部威脅地生活。委內瑞拉相信，全球和平的構建首先要保障每個國家的和平。
信中又指，委方認為推動美國與委內瑞拉、委內瑞拉與本地區各國之間建立基於主權平等和互不干涉的、平衡的、尊重的國際關係是當務之急。這些原則指導着委內瑞拉與世界其他國家的外交關係。
委內瑞拉｜反對特朗普軍事干預 美國和全球多地示威：釋放馬杜羅委內瑞拉｜總統馬杜羅遭美軍逮捕 兒子圭拉呼籲民眾上街抗議委內瑞拉｜歐盟26國籲各方克制 巴西等多國斥美開危險先例委內瑞拉｜魯比奧：美方非向委國開戰 認為目前談論選舉過早