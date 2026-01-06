委內瑞拉｜ 聯合國安理會緊急會議　中方斥美違反多項國際原則

聯合國安理會1月5日就委內瑞拉局勢舉行緊急會議。中國常駐聯合國副代表孫磊大使在會上發言指出，美國作為安理會常任理事國，無視國際社會嚴重關切，肆意踐踏委內瑞拉主權、安全和合法權益，嚴重違反主權平等原則，嚴重違反不干涉內政原則，嚴重違反和平解決國際爭端原則，嚴重違反在國際關係中不得使用武力原則。



2026年1月5日，聯合國安理會就委內瑞拉局勢舉行緊急會議。（Reuters）

孫磊指出，相關原則是《聯合國憲章》的根本要義，構成了維護國際和平與安全的基石。美方將自身強權淩駕於多邊主義之上，將軍事行動淩駕於外交努力之上，嚴重威脅拉美和加勒比地區乃至國際和平與安全。

古特雷斯指美國未尊重國際法

另外，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）透過副秘書長迪卡洛（Rosemary DiCarlo）表示，美國1月3日針對委內瑞拉的軍事行動沒有尊重國際法規則，他對此深表關切。

新華社報道，古特雷斯表示，《聯合國憲章》禁止透過使用或威脅使用武力，以侵害任何國家的領土完整或政治獨立。維護國際和平與安全，取決於所有會員國繼續致力於恪守《聯合國憲章》的所有條款。

2026年1月5日，聯合國安理會就委內瑞拉局勢舉行緊急會議。哥倫比亞常駐聯合國代表扎拉巴塔（Leonor Zalabata Torres） 出席。（Reuters）

哥倫比亞譴責美國 俄羅斯促釋放馬杜羅

據指出，哥倫比亞代表扎拉巴塔（Leonor Zalabata Torres） 表示，美國3日淩晨對委內瑞拉發動的軍事行動明顯侵犯了委內瑞拉的主權、政治獨立和領土完整，哥倫比亞對此予以堅決譴責。

俄羅斯聯合國特使呼籲，美國應釋放馬杜羅及其妻子，並批評美國不能被允許自行充當世界裁判，美國在委內瑞拉犯下的罪行沒有任何正當理由，俄方予以譴責。

美國代表重申執法 非對委內瑞拉開戰

美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）則重申，美國並未對委內瑞拉或其人民發動戰爭，也沒有佔領該國家，強調為執法行動。