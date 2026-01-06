委內瑞拉｜馬杜羅紐約出庭稱「被綁架」　拒認毒品恐怖主義等4罪

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦於1月3日自國內遭美軍活捉後，1月5日早上被移送至紐約曼哈頓的聯邦法院，就其被指涉及毒品與武器的控罪出庭，主審法官為92歲的聯邦地區法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein，暫譯）。63歲的馬杜羅對4項刑事指控拒不認罪，這些指控包括毒品恐怖主義（narco-terrorism）、串謀走私可卡因，以及持有機關槍和爆炸裝置。



馬杜羅在庭上自稱「被綁架」，強調「我是清白的。我沒有罪。我是一個正直的人，我仍然是我國家的總統。」經簡短的首次提審，馬杜羅的律師暫未申請保釋，法官宣布下次開庭時間為3月17日。馬杜羅在離開法庭時也以西班牙語稱：「我是戰俘。」



▼馬杜羅被押送到法院的畫面▼

馬杜羅稱「被綁架」 出庭未詳閱起訴文件

《紐約時報》報道，馬杜羅出庭時身穿橘色囚服，外罩一件藏藍色短袖襯衫，戴著耳機，可能是為了方便翻譯，他的頭髮夾雜著幾縷灰白。其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）坐在離他兩個座位遠的地方，也身穿類似服裝。

法官赫勒斯坦表示，他的職責是確保訴訟程序和審判的公正性，在概述起訴書內容後，要求馬杜羅表明身份。馬杜羅用西班牙語稱，自己是委內瑞拉共和國總統，並說他是「被綁架」到法庭的。

報道指出，馬杜羅表示，他是在委內瑞拉加拉加斯的家中被捕。他開始語速加快，但遭法官赫勒斯坦打斷，告訴他「以後有時間地點可以詳細討論這些」，現在只想知道他的身份。

馬杜羅回答法官提問時表示，他在出庭前並未看過起訴書，也不了解自己的權利。《紐約時報》認為，這表明他和律師在上庭前或沒有太多時間討論案情。

▼馬杜羅出庭後由車隊押送離開▼

妻子亦不認罪 《紐約時報》指右眼附近似有淤青

法官轉向馬杜羅的妻子弗洛雷斯，她也說：「不認罪，完全無辜。」《紐約時報》指出，弗洛雷斯左側太陽穴附近有繃帶，右眼附近似乎有淤青。當她站起來認罪時，要一名法警扶著支撐。

2026年1月5日，美國紐約市的聯邦法院外，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的支持者集會，抗議美國對委內瑞拉的軍事行動。（Getty Images）

律師暫不申保釋 或就「軍事綁架」提法律質疑

一般而言，被告的首次提堂都很簡短。赫勒斯坦問了一些很基本的例行問題，包括逮捕的日期和時間。檢察官回答說，被告於1月3日上午11點30分被執法部門拘留。不過，他沒有提及導致這次逮捕的軍事突擊行動。

馬杜羅的律師波拉克表示，目前不尋求被告保釋，但以後可能會尋求保釋。波拉克又稱，可能會就馬杜羅作為主權國家元首的角色提出法律動議，質疑「他被軍事綁架（military abduction）的合法性」。

2026年1月5日，美國紐約市的聯邦法院外，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的支持者集會，抗議美國對委內瑞拉的軍事行動。（Getty Images）

法官3月17日再開庭 馬杜羅稱將「贏得自由」

波拉克指馬杜羅有健康問題需要接受診治，弗洛雷斯的律師也提出相同要求，但雙方均未透露具體細節。首次提審結束，法官表示，將於3月17日再次開庭。

旁聽席上一名男子用西班牙語對他說，他會為自己的罪行付出代價。馬杜羅回應說，他會贏得自由。

辯護律師曾為阿桑奇打官司

路透社報道，馬杜羅被指控操控一個可卡因販運網絡，該網絡被指與墨西哥販毒集團Sinaloa、Zetas，以及哥倫比亞革命武裝力量（FARC）、委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）等合作。如果罪名成立，馬杜羅每項指控都可能面臨數十年至終身監禁。

報道指出，根據法庭文件顯示，馬杜羅將由著名刑事辯護律師波拉克（Barry Pollack）辯護。波拉克過去的客戶包括維基解密創始人阿桑奇（Julian Assange），後者於2024年認罪，並與美國司法部達成協議，獲准返回其祖國澳洲。

檢方指出，馬杜羅自2000年進入委內瑞拉國會擔任議員以來，一直參與毒品走私活動，直至擔任外交部長，以及在2013年當選總統後。紐約聯邦檢察官於2020年首次對他提起訴訟，而更新起訴書增加了一些新的細節和共同被告，當中包括其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）。

▼馬杜羅被押送到緝毒局紐約分局的畫面▼

支持者及反對者法院外抗議

美國傳媒此前直播其押送畫面，顯示63歲的馬杜羅身穿囚衣、鎖上手銬，自布魯克林都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）出發，由多名全副武裝的執法人員護送。馬杜羅走路時顯得一拐一拐，其妻子亦同樣被押走。兩人由直升機送到紐約後，再被押上裝甲車前往法院。

而在馬杜羅的庭審舉行前，法庭外除有大批記者，並有大批民眾排長龍，期望能進入法院旁聽。此外，法院外有馬杜羅的支持者及反對者分別聚集，用西班牙語高喊口號。

