明尼蘇達女子遭ICE擊斃　死者身分曝光：37歲白人單親母育6歲兒

美國明尼蘇達州1月7日爆發槍擊案，當時一輛黑色七人車正受到移民及海關執法局（ICE）截查，司機疑似與執法人員發生口角後試圖駕車駛離現場，執法人員隨後向駕駛室連開多槍致司機身亡。美媒進一步披露詳情，確認司機是37歲的美國公民Renee Nicole Good，為一名單親母親，育有一名6歲兒子。



明尼蘇達州的民主黨籍參議員Tina Smith在社交平台上發文，指Renee是美國公民，在事發時遭ICE射殺。當地傳媒《明星論壇報》報道指出，死者在2020年於維珍尼亞州的奧多明尼昂大學（Old Dominion University）修讀創意寫作時，憑優秀作品榮獲本科詩歌獎項，還與丈夫聯合主持podcast節目。

不過，死者丈夫Timmy Ray Macklin Jr.已於2023年去世。Timmy的父親對媳婦身亡一事表示震驚，稱二人育有一個兒子，現年6歲，而自己會將孫兒接回身邊照顧。

2026年1月7日，圖為網上流傳遭ICE執法人員擊斃的明尼蘇達女Renee Nicole Good。（X@NewsWire_US）

報道引述Renee的母親指，女兒與她的現任伴侶居住在明尼阿波利斯市（Minneapolis），強調女兒絕對不是那種會挑釁ICE執法人員的示威者。

另有美媒引述目擊者Tyrice Jones指，槍擊案發生後有一名女子趕到現場，並向在場人士大喊：「你們剛才殺了我的妻子」，Jones還補充，女子隨後與她的狗一同坐在自己家前院哭泣，臉上沾有血迹。