明尼蘇達索馬里社區詐欺觸發ICE執法　州長引咎退出第三任期競選

美國國土安全部1月6日宣布，超過2,000名移民及海關執法局（ICE）特工已抵達明尼蘇達州，執行國土安全部有史以來規模最大的行動。然而，該州第二日就爆發槍擊，一名37歲美國白人女子遭到兩名移民局（ICE）執法人員近距離連開多槍後身亡。



美媒此前透露，ICE此次打擊行動的部份原因，與索馬利（Somali）居民經營的托兒中心涉嫌詐欺有關。據悉在過去五年來，詐騙行為已在明尼蘇達州的索馬利社區域蔓延。許多人透過設立公司，向州政府機構申報數百萬美元的社會服務費用，但這些服務實際上從未提供，藉此牟取暴利。明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）目前因對詐欺案監管失職，已於周一宣布不再尋求第三任州長任期。



美國史上最大疫情救濟金詐欺

明尼蘇達州社會服務體系問題的首個跡象出現在2022年，當時聯邦檢察官開始對與一項旨在幫助飢餓兒童的計劃被告提起訴訟，拜登（Joe Biden）政府時期的司法部長加蘭（Merrick B. Garland）則稱之為美國史上最大的疫情救濟金詐欺案。

2026年1月7日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis），在移民及海關執法局（ICE）執法人員擊斃一名女性。圖為事發現場（Reuters）

檢察官當時將調查重點放在明尼阿波利斯市（Minneapolis）一個名為「餵養我們的未來」（Feeding Our Future）的非營利組織上，該組織與數十家註冊為供餐點的當地企業建立了合作關係。

州政府機構依據發票，向該組織及其合作夥伴報銷費用，機構通過發票聲稱他們為數以萬計的兒童提供了餐食。但聯邦檢察官表示，實際上大多數餐食根本不存在，相關商業經營者卻將這些資金用於購買豪華汽車、房屋，甚至投資海外的不動產項目。

詐騙不只一單？

聯邦調查人員在梳理銀行紀錄並詢問證人時，開始意識到餐費詐騙並非孤立事件。在另一宗案件中，數百家服務機構聲稱已為面臨無家可歸風險的人群提供援助，並獲得報銷，但聯邦當局指出相關服務根本未曾提供。

還有一項旨在為自閉症兒童提供治療的計劃，檢方稱，服務提供者在明尼阿波利斯市的索馬里社群招募兒童，虛假證明其符合自閉症治療資格，並向配合的家長支付回扣。

2026年1月6日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis），一名憲法觀察員目睹美國移民及海關執法局（ICE）人員在移民突襲行動中，暫時拘留另一名觀察員。（Reuters）

目前，檢方已對一名服務提供者——29歲的索馬里裔女子哈桑（Asha Farhan Hassan）提起電信詐騙指控。檢方稱，她及其商業夥伴竊取共1,400萬美元（約1.09億港元）。

檢方亦表示，在涉及餐飲、住房和自閉症治療詐欺案的86名被告中，除8人外，其餘均為索馬里裔。其中絕大多數人皆為美國公民，無論是出生公民權或歸化公民。

州政府對詐騙視而不見？

曾代理其他詐欺案被告、哈桑的律師帕西加（Ryan Pacyga）表示，部分涉案者認為州政府機構對詐欺行為持縱容態度，甚至可說是默許，稱「沒有人對這些明顯的跡象採取任何行動」。

明尼蘇達州民眾的憤慨情緒持續高漲，這些詐騙案已成為競選季中極具影響力的政治議題。明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）與其民主黨同僚正被要求解釋，為何在他們的任期內有如此巨額的資金被盜，這也為希望在2026年重新奪回州長寶座的共和黨人提供強有力的攻擊點。

圖為2024年8月28日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，中）和副總統候選人明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）訪問美國佐治亞州一間高中學校。（Reuters）

總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）亦藉此抨擊明尼蘇達州是「洗錢欺詐活動的中心」，並表示應該將索馬里籍犯罪分子「遣返回原籍」。

在醜聞瀰漫下，沃爾茲已宣布不再尋求第三任州長任期。「我每花一分鐘去捍衛自己的政治利益，就少了一分鐘可以用來保護明尼蘇達人民，免於那些利用我們慷慨之心的罪犯，以及企圖利用我們分歧的冷嘲者。」他日前在州議會大廈表示，「因此，我決定退出這場選舉，讓其他人去操心選戰的事，而我則把重心放在接下來一年眼前要完成的工作上。」