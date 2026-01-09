伊朗全國示威持續　美媒：首都德黑蘭等地網絡中斷

美媒1月8日報道，伊朗全國多地爆發示威浪潮之際，首都德黑蘭（Tehran）等地的互聯網服務當日晚間突然中斷。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，互聯網監測組織NetBlocks於8日晚表示，它的實時數據顯示德黑蘭和伊朗其他地區正進入數位斷網狀態，多間互聯網服務供應商的網路連接中斷。

一名身處德黑蘭的消息人士表示，該市大部份地區的網路都已中斷，但少數擁有更可靠的商業帳戶用戶仍然可以上網。

報道指，伊朗當局通常會在預計發生重大示威或其他可能破壞穩定的事件中，限制或關閉網路存取。

2021年5月24日，在新冠 (COVID-19) 疫情期間，伊朗國旗在國際原子能機構（IAEA）總部，奧地利維也納聯合國辦公大樓前飄揚。（Reuters）

伊朗多個城市自去年12月29日起，因高通脹及經濟危機爆發示威。對此，政府5日宣布，將向公民每月發放相當於約7美元（約54港元）的款項，冀能平息民憤；伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）此前則表示，參與暴亂者須「被鎮壓」